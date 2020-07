Parimad mahetootjad selguvad sügisel

„Euroopa Komisjoni uutes strateegiates talust taldrikule ja elurikkuse strateegia rõhutatakse mahepõllumajanduse olulisust ja seavad eesmärke, et suurendada mahepõllumajandusmaa pinda ning edendada nii mahetoodete pakkumist kui ka nõudlust. Loodame, et ka Eesti läheb kaasa Euroopa suundumustega ning panustab nii uue põllumajanduspoliitika strateegiakava kui ka muude meetmetega mahepõllumajanduse jätkuvasse arengusse,“ ütles Vetemaa.

„Näeme igal aastal, et häid kodumaiseid mahetooteid tuleb meie töötlejatelt juurde. Et mahetoodangu tase on kõrge, näitab seegi, et paljud mahetooted on jõudnud tunnustuseni ka muudel Eesti ja rahvusvahelistel toidukonkurssidel,“ ütles Airi Vetemaa.