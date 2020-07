Hiina pisendas uue seagripi pandeemia võimalust

COVID-19 pandeemia, mis on nüüdseks nakatanud üle kümne miljoni inimese, sai alguse Hiinast ja levis inimesele läbi teadmata vaheperemehe arvatavalt nahkhiirtelt.

Hiinast leitud uuel seagripi tüvel on "on kõik tundemärgid" inimeste nakatamiseks, leiti esmaspäeval USA teadusajakirjas PNAS avaldatud uuringus.

Hiina välisministeerium pisendas hirme uue pandeemia pärast, mida uuringu avaldamine kergitas. "G4 viirus, mida antud raportis mainitakse, on H1N1 viiruse alamtüvi," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Zhao Lijian.

"Eksperdid on järeldanud, et uuringu valim on väike ja mitteesinduslik."