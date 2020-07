Päästjad kontrollivad Ida-Virumaa aiamaju

Kontrolli eesmärk on veenduda, et elementaarsed tule- ja veeohutusnõuded oleksid täidetud ehk oleks paigaldatud töökorras suitsuandur ning küttekolded on kutsetunnistusega korstnapühkija poolt perioodiliselt hooldatud.

„Sarnaseid kontrollid on aastatega juba traditsiooniks saamas. Päästeametile on oluline, et inimesed viibiksid turvalises keskkonnas. Ei oma tähtsust, kas eluruumis ööbitakse üks või 365 ööd aastas – turvaline peab olema 24/7. Näiteks eelmise aasta juunis toimunud kontrolli tulemused aiandusühistutesse olid järgmised: 120-st kontrollitud aiamajast võis suvilast oli puudustega 70. Seejuures 63 korral oli probleeme suitsuanduriga. See kas puudus, ei töötanud või oli soetatud, aga ei olnud paigaldatud. Päästeameti vaatest tähendab see, et elupäästvat suitsuandurit seal sisuliselt ei olnud," ütles Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim.