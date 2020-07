Alates kolmapäevast saab taotleda vähipüügiluba

„Erandiks on Pangodi järv Tartumaal ja kogu Saaremaa. Nendesse püügipiirkondadesse loa saamiseks tuleks taotlus esitada 1. juulil kohe pärast kella 9 hommikul, sest soovijaid on palju ning kõigile lube paraku ei jagu,“ selgitab Rakko.

2020. aasta vähipüügilubadest müüakse 94% internetis www.pilet.ee lehel, ülejäänud 6% Keskkonnaametis. Vähipüügitaotluse jaoks on vaja soetada kalastuskaart ja kõige mugavam on seda teha veebikeskkonnas pilet.ee. Esmakordsel taotlemisel tuleb luua kasutajakonto ning end autentida ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga vahendusel.

Jõevähi seisund on Eestis ja ka kogu Euroopas viimase 150 aasta jooksul väga palju halvenenud ja seetõttu on vähipüük osades veekogudes keelatud. Aimar Rakko tõdeb, et kuigi siinsete jõgede ja järvede reostuskoormused on vähenenud ja elupaigad taastumas, muutub jõevähi asurkonda üha enam ohustavaks teguriks võõrvähiliikide levik. Lisaks elupaikade hõivamisele levitavad nad ka jõevähile surmavat vähikatku, mille vastu on ise resistentsed.