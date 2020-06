Muhu seikluspargis õpitakse pesakaste hooldama

Alates suve lõpust, kui lindude pesitsushooaeg on lõppenud, tuleb oma aeda või metsatukka paigutatud pesakastid üle vaadata. Pesakastide iga-aastane puhastamine on vajalik, kuna aja jooksul täitub pesakast vanade pesadega ning linnud pesakasti pesitsema enam ei mahu. Samuti on igal aastal vajalik parandada lagunenud või lõhki läinud pesakasti katused ja küljed.