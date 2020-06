Eesti parima toiduaine tiitliga tunnustati koorejäätist

"Inimeste jaoks on tervislikkus üha olulisem, kuid selle nimel ei taheta ohverdada head maitset. Premia ongi valmis saanud suurepärase magustoiduga, mis sisaldab 40 protsenti vähem suhkrut kui teised samalaadsed tooted. Usun, et Premia on siin trendiseadja, näidates eeskuju, kuidas saavutada tervislikum magustoit pakkudes sealjuures hõrku maitseelamust,“ kommenteeris Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

Parim lisandväärtusega toit on Salvesti Presto ökoloogiline hernepüreesupp mündiga. „Omapärase maitsega mahehernestest püreesupp paistab oma kategooria toodetest selgelt esile. Tegu on madala kalorsusega, kuid kõrge valgu- ja kiudainesisaldusega 100 protsenti ökoloogilisest toorainest supiga, mis sobib ka taimetoitlastele. Huvitava maitsenüansi annab hernesupile münt,“ ütles Potisepp.

„Kastmete valmistamine kodus on aeganõudev ja keeruline protsess. Pole siis ime, et paljud kodukokad eelistavad kasutada valmiskastmeid. Rahva Lemmiku tiitli võitiski Puljong OÜ koorene praekaste, mis sisaldab ainult kvaliteetseid tooraineid, maitseb justkui isetehtud, kuid valmib pakendist pannile valades vaid sekunditega,“ ütles Potisepp.

Hindamiskomisjon valis parimad välja ka piirkondlike väike-ettevõtjate toodete seast. Parim toode Lõuna-Eesti väike-ettevõttelt on Siidrikoda OÜ ehedast õunamahlast pidupäevajook „Vahukass“. Parim toiduaine Lääne-Eesti väike-ettevõttelt on smuutisegu Sume Red ettevõttelt Sume Green ning Parim Jook Tohi Distillery TOHI Nordic Dry Gin Cloudberry Mist. Parim toode Virumaa väike-ettevõttelt on Moe OÜ pihlaka teraviljabrändi Handsa Sour Rowanberry. Parim toiduaine Põhja-Eesti väike-ettevõtelt on ka Rahva Lemmiku tiitli võitnud Puljong OÜ Koorene Bechamel kaste. Parim jook Põhja-Eesti väike-ettevõttelt on Punch Drinks’i suvine kokteil „Cucumber Spritz“.