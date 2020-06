Saaremaa aiad pakuvad pühapäeval lille- ja pannkoogilöhna

Veel ootavad 5. juulil külalisi näiteks Arusaadu arboreetum, kus leidub 700 erinevat liiki või sorti puid ja põõsaid, avatud on ka kodukohvik, ja Levalõpme külas Uisu talus asuvas Portselaniaias saab uudistada maalitud portselani ja nautida kodukohvikut.

“Uudisena saab saab aga tänavu tutvuda saare ühe kauni vaatamisväärsuse, Meelase pukktuulikuga koos Meela talu avara õuega, lisaks veel Mäeltse talu Roosiaiaga, kuhu perenaine on kokku kogunud üle 150 erineva roosi, mis on just nüüd kenasti end lille löönud,“ rääkis Reet Viira.