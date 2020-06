Hundid on jätnud Raplamaa lambakasvatajad abitusse olukorda

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Peep Männil ütles Raplamaa Sõnumitele , et selliste juhtumite taga ei pruugi alati hundid olla. „Lisaks hundile on ka koerad need, kes võivad suurema koguse lambaid korraga murda, teised kiskjad mitte,” selgitas ta.

Ta tõi välja, et kehvad lumeolud tingisid möödunud talvel kehva küttimisedukuse ning see tähendab, et hunte on praegu tõesti soovitust mõnevõrra enam. „Samas, Raplamaal kütiti möödunud hooajal 17 hunti, mis on enam kui üheski teises maakonnas. Niisiis, kui antud juhtumite puhul ikka on tegemist huntidega, ei ole siin küsimus mitte niivõrd nende liiga kõrges arvukuses, vaid pigem ühes konkreetses probleemsete huntide grupis, keda möödunud hooajal jahimeestel ära küttida ei õnnestunud."