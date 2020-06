Amet: kõige rohkem on probleeme Poola maasikaga

Kontrollitakse eelkõige müügil olevate aiandustoodete päritolu kohta avaldatud teavet, selle vastavust saatedokumentidele ja pakendimärgistusele. Kõigi müügil olevate aiandustoodete päritolu tõendamine on müüja vastutus ning nõuded nende turustamisel, sh nõuded kvaliteedile, avaldatud teabele, pakendimärgistusele ja saatedokumendile, on kohustuslikud ja kehtivad mistahes müügikohas.

„Seni tehtud kontrollide tulemused näitavad, et võrreldes eelmiste aastatega on paranenud päritolumaa märkimine hinnasildil ja enamikus müügikohtades on kaubaga kaasas saatedokumendid,“ ütles Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonna nõunik Marika Arula.