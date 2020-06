Soome maasika koristavad põldudelt välistööjõust pisut aeglasemad kohalikud

Paljud Soome marjakasvatajad sõltuvad sel suvel ainult kodumaistest hooajatöölistest, kuna koronaviiruse pandeemia tõttu võõrtöötajad ei saanud või ei soovinud Soome reisida, vahendavad Yle uudised.

Talunike olukord oli juba kevadel ebakindel, sest välismaalt saabuvate hooajatöötajate arvu ennustati juba siis ebapiisavaks.

Soome põllumeestel õnneks oli ka kohalike seas hooajatööd tegevate inimeste hulk päris suur.

Mõnel juhul oli taludes vaja palgata kaks korda rohkem Soome töötajaid, kuna nad on aeglasemad kui välismaised kolleegid.

"Kandideerijate seas oli väga erinevaid inimesi, isegi pensionärid soovisid meie juurde tööd taotleda," rääkis Soome idaosas Imatra linnas asuva marjafarmi omanik Simo Rasimus Ylele.

Praegu töötab Rasimusel tema marjafarmis 30 töötajat, kellest enamik värvati kohalikust piirkonnast.

"Saime üle 400 töötaotluse, mis tähendab, et huvi oli suur ja oleme selle eest väga tänulikud," sõnas Rasimus ja lisas, et kodumaise tööjõu värbamine on aidanud koristusajal toime tulla ka teistels selle piirkonna farmidel.

"Mõnes talus on väike puudujääk, kuid ma pole kuulnud, et kuskil oleks olukord katastroofiline. Teema on olnud nii palju avalikkuse tähelepanu keskpunktis, et see on kindlasti aidanud," sõnas Rasimus.