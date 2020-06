Maasikabuss viib põhjarannikult Peipsi äärde maasikaid korjama

Maasikapõldudel on kätte jõudnud aasta kõige kiirem aeg. Suitsu Talu kutsub sel puhul oma maasikapõldudele korjajaid üle Eesti, kuid Tallinna ja Rakvere rahva jaoks pannakse käima maasikabuss, mis teatud kuupäevadel toob korjajad põllule ise marju korjama. Esialgu on planeeritud kaks reisi, mis toimvad 27. juunil ja 4. juulil. Järgmised reisid planeeritakse vastavalt huvile ja maasikate valmimisele.

Suitsu Talu noorperemees Romet Villemson ütles, et abikäed põllul on praegu teretulnud, kuid maasikabuss on pandud käima just selleks, et pakkuda inimestele võimalust korjata omatarbeks marju otse põllult.