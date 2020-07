FOTOD: Purjelaev, helikopter, nõiamaja või vana vagun - mängumajameistrite fantaasial pole piire

Mängumaja ehitas tütrele tema isa

Üheteistaastasele Mariannele ehitas tema mängumaja tema isa. "Seal mängumajas on sees mänguköök ja voodi ning laud. Peale selle, et tal on mängumaja, on ka tal batuut ja mänguväljak," kirjeldas foto saatnud Marianne Kähkönen.

Imeline mänguala oli ka enda lapsepõlveunistuse täitmine

Maja ümber on palju ruumi jooksmiseks, liivakastiala, kaalukiik ning keksuplatsil on kasutatud dekoratiivkivi Magma, millele veekindla markeriga numbrid joonistatud). “Viimasena kinnitasime majaseinale ka putukahotelli, et tüdrukud saaksid avastada ja uurida putukamaailma.”

Mängumaja sisekujunduse soovisid nad jätta minimalistlikuks. “Märksõnadeks on valgusküllasus, lapsemeelsus, hubasus ja mugavus. Esimesel korrusel on kööginurk ja korvmööbel: siin on hea kohvikut pidada või karvasel vaibal nukkudega mängida. Pööran tähelepanu seinal olevale joonistusele: see on issi ja tütre joonistatud projekt, mis on lõpptulemusega üsna sarnane. Tore mälestus ühe suure unistuse algusest ja täitumisest. Laps mõistis, et unistused võivad täituda. Teisel korrusel on suuuur madrats, kus suviti ööselgi magada saab.”