Videoloeng kõneleb kodukitsedest ja patuoinastest

Vanemteadur Reet Hiiemäe selgitab loengus kodukitse usundilist tausta eesti folklooris ja laiemalt, näiteks miks on sedavõrd paljudes kultuurides mõni kitse kujul ilmuv deemonlik olend või jumalus ja kust on pärit selle looma seostamine viljakussümboolikaga. Juttu tuleb ka väljendi „patuoinas“ usundilis-rituaalsest taustast.

„Sellel väljendil ja vastaval käitumisviisil on seos iidse rituaaliga, mille käigus epideemia või siis ka mingi inimrühma patud seoti sümboolselt mõne looma – näiteks kitse – selga ja aeti loom kuhugi tühermaale või kõrbe, et sel moel kõigest ebasoovitavast vabaneda. Mõnikord võidi patuoina funktsioonis kasutada ka inimest. Kaasinimeste seas patuoina otsimine kipub üles kerkima eriti just seoses kriisiolukordadega, nagu võisime näha ka seoses koroonakriisiga, ja nimetatud käitumisviisi on uurijad pidanud inimkonnale eriomaseks,“ märkis Hiiemäe.