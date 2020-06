Sõna „jaaniuss” on Tartese sõnul rahvakeelne nimetus. Ussikesega pole helendaval jaanimardikal suurt pistmist, selgitas ta Lääne Elule.

Roheline helendus on tegelikult lennuvõimetu emase pulmatants, et isaseid ligi meelitada. Kui see juhtub, siis mardikas enam ei helenda ja asub munema.