Küsitlus: maal oli koroonakriisiga kergem kohaneda

Ühtlasi selgus küsitlusest, et siiani on piirangud nende majanduslikku olukorda mõjutanud vähe. Siiski peljatakse võimalikku majanduslangust ja töökohtade kadu sügisel.

Eesti Külaliikumine Kodukant viis mai lõpus läbi 358 vastajaga veebiküsitluse, et saada aimu, kuidas näevad maainimesed eriolukorra tagajärgi. Kriisi pikaajalise mõju osas maapiirkondadele oli 73% vastajatest positiivselt meelestatud ning 27% uskus pigem negatiivsesse mõjusse. 86% vastanutest usub, et maal oli eriolukorraga kohanemine palju kergem kui linnas ning 74% said kinnitust, et nende otsus elada maal on õige.