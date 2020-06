Ajutine toetus aitab talunikel oma tooteid turustada

„COVID-19 kriisi tõttu ära langenud turustusvõimalused nii Eestis kui eksportturgudel on avaldanud mõju Eesti põllumajandustootjatele ja toidutööstustele,“ selgitas maaeluminister Arvo Aller.

„Kriisi ületamiseks on ettevõtete jaoks määrava tähtsusega turustusvõimaluste taastumine välisturgudel ning uute ärikontaktide leidmine, mis aitab ettevõtetel kriisist võimalikult kiiresti välja tulla.“

Uude meetmesse on kavas suunata investeeringutoetuste raames seni veel kasutamata vahendeid mahus 2,84 miljonit eurot. Selle raames on kavas toetada põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevaid ettevõtteid kuni 25 000 euroga. Meetme taotlusvoor on plaanis läbi viia veel 2020. aasta jooksul.