Pank toetab Leesi kogukonnapoe remonti 15 000 euroga

LHV jaepanganduse juhi Kadri Kiiseli sõnul on Leesi Tarwitajate Ühisus tugeva kogukonna musternäidis. “Ettevõtmisest kuulmine võttis tõttöelda sõnatuks. Meie panus kannab laiemat üleskutset kõikidele Eesti kogukondadele – kes teeb ära? Leesi külapood parandab vaid Juminda rahva eluolu, aga kui selliseid ettevõtmisi oleks paarkümmend tükki rohkem, saaks mõju üleriiklikuks. Julgustame kõiki Eesti kogukondi ambitsioonikalt mõtlema: kui teie piirkonnas on avalikke hooneid, mille remont annab kohalikule elule uue hingamise, siis tasub tegutseda,” rääkis ta.

Kiiseli sõnul valib LHV ka tuleval aastal välja ühe toetatava objekti, kuid seda avaliku konkursi korras. “Töötame koostöös Leesi ühistuga välja näidismudeli, mida saaks tulevikus kasutada õpikunäitena ka teised Eestimaa kogukonnad kohalikule elule oluliste hoonete taastamiseks. Praegune majandustsükkel on keeruline, kuid see tähendab soodsaimat aega remondiks. Tööjõuhinnad langevad ja ehituspoed teevad soodustusi. Leesi puhul tasub veel arvestada, et sisuliselt kõik remonditööd on ise tehtud, kulutades kapitali vaid materjalile,” ütles ta.