Vesiviljelejatele avaneb võimalus taotleda toetust tootmisega seotud investeeringuteks

Toetusega soovitakse suurendada vesiviljelusettevõtete elujõulisust ja konkurentsivõimet. Ettevõtjatel on võimalik saada toetust vesiviljeluses tootmisega seotud investeeringuteks ning arendusteks, mis suurendavad toodangu müügimahtu ja on suunatud kasvatatavate liikide mitmekesistamisele.

Näiteks on toetuse abil võimalik tõsta tootmisvõimsust, parandada vesiviljelussektori töötajate töötingimusi ja suurendada ohutust. Lisaks saab teha loomade tervise hoidmiseks ja heaolu suurendamiseks suunatud tegevusi.

Varem on vesiviljelusettevõtjad saanud taotleda toetust keskkonnamõjude vähendamiseks, et suurendada energiatõhusust säästlikumate tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtuga.

„Toetus on välja töötatud selleks, et luua vesiviljelussektorile soodsamad võimalused tootmismahtu kasvatavate projektide teostamiseks. Sellist võimalust on sektor keskkonnamõjude vähendamise investeeringute kõrvale juba pikalt oodanud,“ ütles maaeluminister Arvo Aller.