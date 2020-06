Teadusuuring kaardistab põlevkivist loobumise mõju Ida-Virumaal

Samuti uuritakse võimalikke strateegiaid Ida-Virumaa õiglaseks üleminekuks. Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK), Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja 12 projekti partnerit mujalt Euroopast käsitletavad neid ja muid süsinikuvabale majandusele õiglase üleminekuga seotud küsimusi uue teadusprojekti CINTRAN raames.

„Sageli arvatakse, et kliimamuutustega tegeledes tuleb vaadata muutujatena ainult keskkonda ja majanduslikku mõju. Samavõrd oluline on võtta aga arvesse sotsiaalseid, kultuurilisi, demograafilisi ja poliitilisi tegureid,“ sõnas Cambridge kliimateadlane Annela Anger-Kraavi.

Aastaks 2050 peaks Euroopast saama esimene kliimaneutraalne kontinent. Selle lubaduse täitmiseks peaksid Euroopa Liidu liikmesriigid kiiresti lõpetama fossiilkütuste tootmise ja tarbimise ning sellest lähtuvalt oma süsinikumahuka majanduse ümberkujundama.

Fossiilkütuste kaevandamine ning nende kasutamine elektri- ja soojusenergia tootmise ning energiamahukate tööstusharude jaoks Euroopas on geograafiliselt ebaühtlaselt jaotatud ja keskendunud suhteliselt vähestele piirkondadele nagu seda on Eestis Ida-Virumaa. Paljude nende piirkondade majandus sõltub endiselt peaaegu täielikult fossiilkütuste tootmisest.

Seni on teadusuuringud keskendunud enamasti ülemineku otsestele majanduslikele tagajärgedele ja energiasüsteemi muutustele. Tuleviku või juba käimasolevate üleminekuprotsessidega kaasneb tahtmatuid või isegi ettenägematuid kõrvalmõjusid, olgu need siis sotsiaalsed, demograafilised, kultuurilised või ka poliitilised. Hetkel puudub terviklik arusaamine nendest mõjudest ja nende koostoimest.

Nelja riigi erinevad kogemused

Projektis "Carbon Intensive Regions in Transition – Unravelling the Challenges of Structural Change " – lühidalt CINTRAN – osalevate mitmete valdkondade teadlasete ja kohalike partnerite eesmärgiks on täita see teadusuuringutes olev lünk.

"Me tahame mõista, mis põhjustab kliimamuutuste poliitikate tagajärjel struktuurse muutuse läbitegevate piirkondade edu või ebaõnnestumise," ütleb Lukas Hermwille, projekti koordinaator rahvusvahelise kliimapoliitika uurimisüksusest Wuppertal'i instituudist Saksamaal.

Samuti uuritakse struktuurimuutusega toimetulemise strateegiate tõhusust ja töötatakse välja vahendid, mis võimaldavad piirkondadel ennast hinnata ja arengut jälgida selle protsessi käigus.

Projektis keskendutakse neljale piirkonnale: Rhenish pruunsöe kaevandamispiirkond Saksamaal, Sileesia Poolas, Lääne-Makedoonia Kreekas ja Ida-Virumaa põlevkivipiirkond Eestis. Suur tähtsus projektis on kogemuste vahetamisel nende piirkondade vahel ja ka teiste projektis mitte osalevate nn söepiirkondadega.

Eesti poolne projekti koordinaator Annela Anger-Kraavi Cambridge Ülikoolist Inglismaal, kes selle projekti puhul on jõud ühendanud Eesti Keskkonnauuringute Keskusega rõhutab, et “süsinikuvabale majandusele üleminekuga kaasnevate probleemide, näiteks soolise või ealise ebavõrdsuse ja perede sissetulekute muutumise, mõistmine võimaldab leida lahendusi, mis aitavad majanduse ümberkujundamist plaanida nii, et neid probleeme ei teki ja, et eesseisvad muutused kohtleksid kõiki osapooli õiglaselt.”