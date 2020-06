Botaanikaaia teemapäeva täht on suursugune pojeng

Pojengid on väga iidsed ilutaimed, nad olid tuntud juba Vana-Hiinas ja Jaapanis. Eestis samuti ammu tuntud ja väga armastatud püsilill. Meie aedades kasvatatakse põhiliselt valgeõielise pojengi sorte, mida on aretatud tohutult palju. Õitsevad mai lõpus, juuni alguses. Üks pojengipuhmas õitseb sõltuvalt ilmastikust ja sordist kaks-kolm nädalat. Pojenge võib kasvatada vabakujulise rühmana või üksiktaimedena. Kasvukohaks sobib parajalt niiske, viljaka pinnasega päikeseline kuni poolvarjuline tuulte eest kaitstud paik. Muld peab olema sügavalt haritud. Kasvukoht tuleks valida arvestusega, et pojengid jäävad samale kohale paljudeks aastateks. Pikkadel põuaperioodidel tuleb taime regulaarselt kasta. Enamik täidisõielisi pojenge vajab toestamist. Pojenge ei tohi istutada liiga sügavale, siis õitsevad nad vähe.

FOTO: Raigo Pajula, Ants Liigus