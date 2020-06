E-poe üks müügihitte on vabapidamisel kanade munad

„Rimi on võtnud eesmärgiks lõpetada aastal 2025 puurikanade munade müügi. Usun, et selleks ajaks on mahemunade pakkujaid tulnud juurde, paika on loksunud erinevate munatüüpide hinnatasemed ning samuti on tõusnud inimeste teadlikkus selle kohta, millist muna eelistada. Täna on igas Rimi poes olemas info erinevate munatüüpide kohta ning samuti oleme väljapanekus tõstnud mahemunad esiplaanile,“ rääkis Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats.