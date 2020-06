Võõrtööliste vähesus pani britid panustama robotsüsteemidesse

Mitme põllumajandusorganisatsiooni, tehnoloogiakeskuse ja rohkem kui 100 toidutootja ühisel pingutusel loodetakse, et uued tehnoloogiaid saaks juba 2021. aastal kasutusele võtta, kirjutab Farming UK.

Nimetatud saaduste valmimiseks ja pakendamiseks on Suurbritannias vaja hooajaliselt umbes 80 000 põllumajandustöötajat. Covid-19 piirangute tõttu loodetakse Ühendkuningriigis tuleb sel hooajal toime tulla vaid 30% võõrtöölistest ja ka järgnevate aastate osas puudub tootjatel kindlus.

Lincolni ülikooli põllumajandusliku toidutehnoloogia professori Simon Pearsoni sõnul võib see põhjustada mitmetes turusektorites, näiteks puu- ja köögiviljade korjamisel, tõsiseid probleeme.

"Meil on Suurbritannias väga head teadus- ja arendustegevuse eksperdid, kes on juba mõnda aega lahendusi otsinud. Tahame lahendused väga lühikese aja jooksul toimima saada."

Probleemi lahendamiseks on loodud konsortsium, mille ülesandeks on edendada koostööd robootika-, inseneri- ja põllumajandusringkondade vahel, tagada vajalikud investeeringud ja katsetada uusi roboteid farmides, kes selleks vabatahtlikult on nõusoleku andnud.