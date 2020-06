Miks naabril on ilusam muru?

Niidumasina võiks valida kas muru kogujaga või multseriga, esimene kogub muru kokku, teine tükeldab, peaasi, et muru ei loobita mööda aeda ebaühtlaselt laiali. Multseriga niidukit ei soovitata harva kasutuse korral, sest multser ei pruugi väga kõrge muru tükeldamisega hakkama saada. Osadel masinatel on ka mitu funktsiooni, millega saab nii koguda kui multsida.

Kas robot pakub traktorile konkurentsi?

Kui veel viis aastat tagasi sobis mururobot vaid pisikesse ja väheste takistustega aeda, siis praegu pakub robot konkurentsi ka bensiinimootoriga muruniidukile ja traktorile. Tasub siiski arvestada, et soodsama hinnaklassi robotid sobivad jätkuvalt väiksesse ja lihtsasse aeda ning kui ootused on suuremad, tuleb arvestada päris suure esmase väljaminekuga. Kuigi eesmärk on kõigi masinate puhul sarnane, on robot olemuselt täiesti teine tööloom kui klassikaline niiduk ja traktor. Robot pakub mugavust, on vaikne ja keskkonda säästev, mistõttu eelistatakse seda väikeste kruntidega asulates, kus keegi ei taha pidevat müra- ja tossufooni.

Kuna robot pole odav ja see soetatakse aastateks, tuleb valik teha hoolikalt. Robotilt ei tohi eeldada seda, mida pole välja lubatud, näiteks kui masin on mõeldud 1000 või 2000 ruutmeetrise murulapi niitmiseks, ei saa see hakkama 3000 ruutmeetriga, isegi kui ollakse valmis tegema järeleandmisi kvaliteedis. Lisaks peab arvestama aia olemusega. Kui aias on sile ruudukujuline 1000-ruutmeetrine muruplats, tuleb 1000 ruutmeetriga hakkamasaamiseks mõeldud robot sellega perfektselt toime, aga kui samal pinnal on künkad, mööduda tuleb erinevatest takistustest ja manööverdada lillede vahel, ei pruugi sama jõudlusega masin enam toime tulla. Mururobotit ostes tuleb veenduda, et see tuleb toime maasiku vormide ja aia sopilisusega.

Muru hooldus ei tähenda üksnes niitmist

Kõik niidukid ja trimmerid vajavad regulaarset hooldust. Iga kasutamise järel tuleb tööriist rohust puhastada ja kontrollida, et kütust ja õli on piisavalt. Kevadeti tuleb üle vaadata ka filtrid ja terad, just viimaste teravus on rohelise muruvaiba saavutamisel eriti oluline. Elektrilised ja akuseadmed vajavad küll vähem toimetamist, aga päris hooldusvaba pole ka näiliselt iseseisev robot.

Eestis ei vaja muru suuremal osal aastast kastmist, aga suvisel põuaperioodil võiks seda siiski teha. Kasta tuleks pigem harva ja korralikult, sest sage ja ebapiisav kastmine meelitab muru juured pindmisesse kihti ja see pole murule kasulik. Muru võiks kasta õhtuti või öösiti, mil päike ja palavus vett ei aurusta.

Tähelepanu tuleb pöörata ka umbrohu ja sambla tõrjele ning muru väetamisele. Tänapäeval kasutatakse muru peamisest vaenlasest – võilillest - lahtisaamiseks mehaanilisi meetodeid, mitte mürki. Võilillerauaga saab taime juurtega kätte, töö on küll ajamahukas, aga tasub end lõpuks ära. Sammalduva muru puhul tuleks neutraliseerida mulla happelisust, seda on kõige lihtsam teha lubjaga. Kui muru ei tundu piisavalt tugev ja elujõuline, võiks sellele teha täiendkülvi. Umbrohu tõrje kõrval vajab muru ka väetamist, ainult nii püsib see rohelise ja elujõulisena. Eelistada võiks pika toimega väetiseid, toitmisega üle pingutada ei tasu. Perfektselt sileda pinna saavutamiseks võib kevadeti muru ka rullida, et tekkinud muhke ja lohke tasandada.