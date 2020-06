Vabatahtlikud päästsid tänavu 21 800 kahepaikse elu

„Tahame südamest tänada meie vapraid vabatahtlikke, kes aitasid üle tee rekordarvu kahepaikseid ja seda eriolukorra ajal, mil abikäsi oli tavapärasest vähem,“ kiitis kampaania „Konnad teel(t)“ korraldaja Kristiina Kübarsepp. „Õnneks oli seoses eriolukorraga ka liikluskoormus väiksem, mis võib tähendada, et terves Euroopas jõudis suurem hulk kahepaikseid sigima,“ märkis Kübarsepp. Kõik Eesti kahepaiksed on looduskaitse all. Ka maailmas on kahepaiksed üks kesisemas seisus olev loomarühm, kaitset vajab 41% liikidest.