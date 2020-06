Teisre tegevuste seas rajatakse Meremäe kooli juurde näiteks kasvuhoone, kus hakatakse kasvatama maitsetaimi oma kooli köögile ning viima läbi õuesõppe tunde. Pilt on illustratiivne.

Mahetooraine jõudmine koolide ja lasteaedade köökidesse on Eestis pikalt teemaks olnud. Kuigi paljud huvilised on mahetooraine kasutamisega alustanud, kipuvad algatused aja jooksul soiku jääma. Piiriveere Liidri projekti “Mahe ja Muhe” juht Kaja Kesküla kirjutab Maablogis, et Võrumaa soovib saada Eesti esimeseks mahepiirkonnaks.