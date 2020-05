Erametsaomanikud lähevad kooli teadmisi täiendama

Ka õpilaste praktikad said kenasti sooritatud, sest ettevõtetes töö seisma ei jäänud. Kuna 75% Luua metsanduskooli õppijatest on täiskasvanud, ollakse nende suhtes paindlikud. „Neil oli kindlasti rohkem probleeme pereelu korraldamisega, töölkäimisega, mõni kaotas töö,” rääkis Zuba-Reinsalu ja lisas, et vajadusel saavad õppurid akadeemilist puhkust kasutada.

Kui noorte jaoks on juba mitmendat aastat kõige populaarsem eriala metsamasina juhtimine, siis täiskasvanud õppuritel on eelistused seinast seina. „Väga paljud erametsaomanikud on meie kooli jõudnud, et metsamajandamise teadmisi omandada,” rääkis direktor. Täiskasvanud õppurite seas on kõige suurema konkursiga matkajuhi eriala, kus ühele õppekohale on 3–4 soovijat.