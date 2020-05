Soov aiandust õppida tärkab enamasti täiskasvanueas

Aianduseriala õpilastel polnud sel kevadel praktikakoha leidmisega probleeme, samuti maastikuehituse ja tekstiilkäsitöö õpilastel. Teine lugu oli floristikat õppijatega, olid ju eriolukorra ajal lillepoed kinni ja vaid väga üksikutel õnnestus praktika läbida. Eelmisest nädalast taastab kool järgemööda õpet koolis kohapeal.

Rääkides tänavusest uute õpilaste vastuvõtust, siis esialgu soovijad dokumente ise kooli viia ei saa. „Seda võimalust me kindlasti mais ja juuni esimeses pooles veel ei ava,” ütles Toom. „Usun, et juuni teises pooles on olukord juba nii palju parem, et saab ka ise kohale tulla.”

Dokumente saab saata ­e-postiga või SAISi kaudu ­1. juulini. Esimesed avaldused on juba kohal, aga senine praktika näitab, et kõige enam laekub neid ikka juuni lõpus.

Erialad, kuhu praegu vastuvõtt toimub: aednik, maastikuehitus, tekstiilkäsitöö, floristika ja keskkonnakaitse. Plaanis on enam panustada jätkuõppesse ja tulemas on meisterfloristi ja meister­aedniku õpe.

Toom rääkis, et enamik neile õppima tulijatest on täiskasvanud. Nii on olnud viimased 10–15 aastat. Põhikoolilõpetaja eriti aiandus­erialade poole ei vaata. „See on rahvusvaheline suund, et huvi aianduse vastu tekib üldjuhul täiskasvanud inimestel, kel on väga selge vaade elule. Või on elus jõudnud punkti, kus soovitakse teha karjääripööre,” ütles Toom. Maastikuehituse ja floristika erialad paeluvad ka nooremaid.

Aiandusega seotud erialasid õpetatakse ka näiteks Hiiumaa ametikoolis ja sealne õppekorraldaja Pille Kaups tõdes samuti, et sageli tulevad õppima juba keskikka jõudnud. „Meie linnaaedniku grupis on inimesi, kes seni teinud kontoritööd ja nüüd elus kannapööret tegemas,” sõnas ta.

Hiiumaal Suuremõisa lossis tegutsevas Hiiumaa ametikoolis õpetatakse veel maastikuehitajaid, palkmajade ehitajaid, veoautojuhte, väikesadamate spetsialiste ning õppijad jagunevad pooleks saarelt ja mandrilt tulijate vahel.

Nagu teistes õppeasutustes oldi ka Hiiumaal distants­õppel ja eriolukorra lõppedes taastus õppetöö koolis. „Väikesed grupid on juba koolis. Aednikud toimetavad aias ja palkmajaehitajad palgikojas,” sõnas Kaups. „Loodame, et meil õnnestub see õppeaasta augustis lõpetada, võib-olla mõne grupiga venib õpe septembri algusesse.”