Vihje: Parimad püügikohad harrastuskaluritele

Ruhijärv

Viljandimaa lõunaosas asuv tumedaveeline ja liigirikas veekogu, mis on olnud tuntud ka kui haugijärv. Paarikümne aasta eest püüti siit ka angerjat. Kõigi mugavustega, sest paadi vette laskmiseks on slipikoht ning kaldal ka RMK lõkkepaik. Nakkevõrkudega püütud kalasaak oli möödunud aastal 163 kg. Kuigi haugi arvukus on langevas trendis, saab seda siit edukalt püüda. Praegu on arvestatav püügikala ahven, samuti on madalseisust tõusmas koha arvukus. Tabatakse ka üksikuid suuremaid latikaid ja linaskeid. Kaldavööndis on arvukalt ka kaitsealust hinki. Kalanduslik hinnang veekogule rahuldav kuni hea.

Parika järv

Viljandimaa põhjaosas asuv tüüpiline soojärv, mille pindala on sajandi jooksul pidevalt kahanenud ning kahaneb veelgi. Järves tabati katsepüügil nelja kalaliiki – haugi, ahvenat, särge ja kokre. Kalastajatele on juurdepääs veele raskendatud ja ainsa juurdepääsutee läbitavus sõltub ilmastikust ja masina võimekusest. Parika järve püügikalad on suuremad ahvenad ja roostiku serval on liikumas ka mitmekilosed haugid. Parika järvest püütud haug oli ka mulluste katsepüükide suurim – kaalus 6 kg. Nakkevõrkudega püüti järvest 2019. aastal 46,3 kg kala. Kalanduslik hinnang veekogule on rahuldav.

Tõhelale kuulub läbi aegade parima linaskijärve tiitel. FOTO: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Tõhela järv

Pärnumaal asuvale ja üheks sealseks kauneimaks järveks arvatud Tõhelale kuulub läbi aegade parima linaskijärve tiitel, ehkki tolle arvukus on viimasel ajal vähenenud. Nakkevõrkudega püüti linaskit Tõhelast möödunud aastal 311 kg. Teistest liikidest on siin märkimisväärselt ka haugi ja ahvenat. Haugi püüdmisel tuleb liikuda madalaveelises litoraalis, parimad linaskipüügipaigad on aga hoopis taimestikurikkas avavees järve keskel. Kalastajatele on järvele väga hea juurdepääs. Idakaldal asub puhkeküla, saab laenutada paati ja on ka ööbimisvõimalused. Kalanduslik hinnang veekogule on väga hea.

Suurlaht

Saaremaal Mullutu lahe ja Karujärve kõrval on Suurlaht üks tähtsamaid kalastuspaiku. Harrastuskalastajad püüavad siit meelsasti linaskit, haugi ja ahvenat. Nakkevõrkudega püüti Suurlahest möödunud aastal veidi alla tonni kala, tollest linaskit 738 kg. Liigirikka veekoguna (katsepüügil saadi koguni 12 liiki) toimib praegu ka ühendustee Mullutu lahega ja see võimaldab kaldel liikuda nende veekogude vahel. Mõne aasta eest valmis Suurlahe kagukaldal paadi vette laskmiseks slipikoht ja lähiajal valmib KIKi kalanduse programmi toel Jahimaja sadam ning seeläbi paraneb juurdepääs lahe põhjaosas paiknevatele ahvenapüügipaikadele. Kalanduslik hinnang veekogule on hea kuni väga hea.

Kuremaa järv