Kahes Hollandi naaritsafarmis tuvastati loomadel koroonaviirus

Nakkusega farmides on kokku üle 20 000 naaritsa.

Pühapäeval kinnitas Hollandi põllumajandusministeerium, et kahes Hollandi karusloomafarmis on naaritsatel Covid-19. Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus hinnangul on viiruspuhang järjekordne argument karusloomafarmide lõplikuks sulgemiseks.