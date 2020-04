Kriis sunnib nuputama: vitamiinirohkeid võrseid saab tellida ka pakiautomaati

Kõige populaarsemad võrsed on hernes ja päevalill, aga meelsasti süüakse ka brokoli, rukola, lambaläätse, punase kapsa, basiiliku ja kale võrseid. Lisaks on sortimendis koriander, peet, kress ja redis. Restoranidele pakutav valik oli veelgi laiem.

Neeme rääkis, et võrsed kannatavad pakiga saatmist ilusti ja Smartpost viib kauba 24 tunniga kohale. „Mina panen ühel päeval lõuna ajal kauba automaati ja järgmise päeva lõuna ajal on see sihtpunktis,” kinnitas ta. Seni on pakke tellitud põhiliselt Tallinnasse ja Tartusse, aga ka Saaremaale ja Hiiumaale ning mõnda väiksemasse kohta.