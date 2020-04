Uuring: vaid veerand suvekodudest on varustatud vinguanduriga

„Seda, miks suvilasse andurite paigaldamine plaanis ei ole, põhjendatakse ennekõike asjaoluga, et seal ei köeta, ei käida kütteperioodil või viibitakse väga lühikest aega,“ ütles turvafirma Eesti valvedivisjoni direktor Villu Õun ja lisas, et tegelikult on ülioluline paigaldada vinguandur suvilasse ka siis kui seal käiakse mõned korrad aastas.