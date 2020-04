Aeg arbuusiseemned mulda pista

Arbuusi ja melonit võib kasvatada nii avamaal kui kasvuhoones, aga kogenud kasvatajate sõnutsi õnnestub avamaal kateloori all kasvatamine kõige paremini.

Avamaal kasvatamiseks oleks hea arbuusi seemned külvata aprilli viimasel või mai esimesel nädalal. Iga seemne tuleb külvata eraldi potti, et hiljem taime juuri ümberistutamisega võimalikult vähe traumeerida.

Kuna meloni seeme idaneb kiiremini ja tõusmete algareng on arbuusist kiirem, on meloni külviks paras aeg on mai esimese nädala lõpp või teise algus.