Maaelu abipaketi taotlusi võib esitada, kuid otsuseid veel teha ei saa

MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg ütles Maatunnile antud intervjuus, et huvi on olnud suur ja esimese nädala jooksul oli küsimustega MES-i poole pöördujaid palju.

“Me oleme ütlenud, et taotlusi võite esitada ja ongi hea, kui neid esitatakse, siis meil tekib ülevaade, kus need kitsaskohad on, kuigi meil on endal uuringud tehtud ja arusaam olemas sellest, mis on täna ja mis võib tulla. Taotlusi võtame vastu, aga otsustada ei saa,” sõnas ta.