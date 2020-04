Kooreüraski tõttu võetakse maha sadu hektareid riigimetsa

Siiski pole RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu sõnl karta küttepuude turu ülekuumenemist, sest korralikku talve ei olnud ja metsamehed olid väga tõsiselt hädas raietegevusega. "Nii et ma arvan, et kui me need üraski kahjustatud puud ära raiume, siis tasakaalustame küttepuu turu, mitte ei ujuta veel üle," lausus Uuetalu.