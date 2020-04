Kriis tõi kaubandusketti müügile väiketalunike tooteid

Eestimaa Talupidajate Keskliidu vahendusel on Selver astunud tänaseks kiirendatud läbirääkimistesse juba ligemale 50 talunikuga, kelle toodang rikastab lähinädalate jooksul Selveri kaubavalikut sajakonna uue kaubaartikliga.

„Tänases olukorras, kus peame toetama kõiki võimalusi kasutades kohalikke tootjaid ja peretalusid, on Selveri samm väiketalunikele abikäe andmisel väga tervitatav,“ ütleb Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats.

Kuna tegemist on väikeste mahtudega, ei saa Selver tagada kaupade saadavust üle keti. Samuti võib poodide valik, kus tooted müügil on, nõudluse kasvades või kahanedes vastavalt muutuda.

Et tarbijaid kodumaise tootja toetamisel abistada, varustab Selver kõik väiketalunike toodete hinnasildid rukkilille kandva tähisega. Tooteid leiab tootekategooriatele vastavate osakondade tavatoodete riiulitelt, paljud neist asuvad ka Selver Gurmee osakonnas.

„Lõviosa Eesti väiketalunike toodangust läks jaekaubandusest oluliselt väiksema nõudlusega HoReCa-sektorile ehk hotellidele, restoranidele ja catering-i teenust pakkuvatele ettevõtetele. Praeguses olukorras on see sektor aga üks suurimaid kannatajaid. Otsustasime seega ise talunike poole pöörduda ja teha ettepanek toidukauplustele sobivad tooted Selverisse müügile võtta,“ ütles AS-i Selveri juht Kristi Lomp pressiteate vahendusel.

Väiketalunike tootmismahud on klassikaliselt olnud nõnda väikesed, et üleriigiliselt tegutsevate jaekettide lettidel nende valik laialt esindatud pole. Tarnelepingu sõlmimiseks jaeketi ja tootja vahel on aga üheks olulisimaks eelduseks aastaringne varustamisvõimekus ning eelistatult korraga üle keti.