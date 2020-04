Eesti piimatootjad kahtlustavad leedukaid oma tootjate soosimises

Eesti toorpiimatootjad leiavad, et kuna Poolas ei vajata enam nii palju Leedu piima ja sellele otsitakse turgu oma riigis, kaitsevad leedukad kunstlikult tekitatud piirijärjekordadega oma turgu väljast tuleva piima eest.

