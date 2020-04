Hülgeuurija: ilmselt hukkusid pooled hallhülge ja kõik viigripojad

Jüssi sõnas, et viigrite kohta ei ole uurijatel tänavu mingit infot. "Pole ka ühtegi viigripoega kuskilt leitud. Ei saanud ka uurima minna, sest ilmad olid äärmiselt tuulised," sõnas Jüssi. "Võimalik, et kõik meie vetes sündinud pojad hukkusid, aga see on ainult oletus. Ei tea, kuhu nad üldse sündisidki."