Ettevõtja: “Ma ei usu, et töötud maale tööle tulla tahavad”

"Millegi pärast arvatakse, et see põllumehe amet on niivõrd primitiivne, et sellega võib hakkama saada iga kassapidaja, iga treial või kes iganes, kes kuskilt nüüd töökoha kaotuse tõttu vabaks jääb. See on uskumatult primitiivne arusaam tänapäeva kaasaegsest põllumajandusest. Ma siiralt ei usu, et neid soovijaid siia maale tööle tulla üldse on," selgitas Paal.