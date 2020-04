Töötukassa aitab põllumajandusettevõtteid ja tööotsijaid

Eestis kehtestatud eriolukorra tõttu on paljud inimesed ajutiselt tööta, sest ei saa kaugtööd teha või on nende töökoht sattunud majandusprobleemide tõttu raskustesse ning töötajad on saadetud koju. Samal ajal on põllumajandusettevõtete jaoks probleemiks vajaliku tööjõu leidmine – nii hooajatööliste leidmine kui ka oskustöötajate leidmine farmidesse või põllule.