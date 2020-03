MTA tuletab meelde: täna on maamaksu tasumise tähtaeg

Maamaks tuleb tasuda 321 000 juriidilisel ja füüsilisel isikul kogusummas 59,6 miljonit eurot, mis laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Tänase seisuga on maamaks tasutud või piisav summa ettemaksukontol olemas ligikaudu pooltel neist, kellel on maamaksu kohustus.

MTA tuletab ka meelde, et füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprillil. MTA kliendibürood üle Eesti on suletud ja deklaratsioone saab esitada elektrooniliselt. MTA paneb koroonaviiruse riskirühma kuuluvatele inimestele südamele, et kui neil ei ole kodus võimalust elektroonilise deklaratsiooni esitamiseks, siis nad ei läheks selle tegemiseks näiteks külla sugulastele või tuttavatele. MTA võtab tuludeklaratsioone vastu ka pärast aprilli lõppu.

Tuludeklaratsiooni on praeguseks esitanud 648 000 inimest ja esitamata veel hinnanguliselt 100 000 inimesel. Tulumaksu on tagastatud 162 miljonit eurot 492 000 inimesele, juurde tuleb tulumaksu maksta pea 43 000 inimesel kokku 26,7 miljonit eurot. Enammakstud tulumaksust on annetatud kokku 112 000 eurot.