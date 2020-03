Kümned tuhanded Eesti tulbid rändavad kompostihunnikusse

Ettevõtte juht Peep Promm seletas, et lilled on valmis kasvatatud, aga müügikohad järjest kaovad. Lillepoodide läbimüük vähenes kohe pärast eriolukorra välja kuulutamist ja nüüd on need sootuks kinni, veel saab lilli müüa ehitus- ja toidupoodides.

Rahvast käib poes vähem, aga kuigi palju siiski müüa õnnestub, seda suuresti tänu imesoodsale hinnale. „Oleme hinna nii alla lasknud, kui vähegi võimalik, et midagigi tagasi teenida,” nentis Promm. Nii läheb praegu toidupoodi 10 tulbiga kimp kahe ja poole euroga, muidu oleks need kampaaniahinnaga läinud 4.90 eest. Lillekasvatajale tähendab see müüki alla omahinna. „Maksame kasvatamise eest peale. Üritame võtta selle vähesegi raha, mis praegu saada on. Kui me kõik ära viskaksime, siis kahju oleks meeletult suur," sõnas Promm.