Aasta põllumehed: kodumaist toitu vajame nii kriisis kui pärast seda

Põllumeeste täismahus pöördumine:

Tänavune kevad tuleb teisiti. Maailma räsib koroonaviirus COVID-19, mis paneb kõik protsessid teisiti toimima. Sellest hoolimata süüa tahavad iga päev kõik, et selles keerulises olukorras toime tulla ja edasi tegutseda. Kodumaist toitu on võimalik tarbida aga tänu meie oma toidutootjatele põllumeestele.

Eelmised kriisid on viinud meid nii mõneski sektoris olukorda, et me ei suuda ennast enam ise ära toita. 2014. aastal Eestisse jõudnud sigade Aafrika katk röövis meilt paari aastaga üle veerandi kodumaisest sealihatootmisest. Teiste riikide põllumeestest sõltume suurel määral ka poelettidelt linnuliha või puu- ja köögivilja valides. Viimane piimaturukriis räsis tugevasti ka riigi jaoks olulist ekspordisektorit piimandust – paljud lehmalaudad jäid tühjaks ning üle kümnendiku maailma tippu kuuluvast Eesti piimakarjast reisis jäädavalt lihatööstusesse või piiri taha. Peame suutma möödunud kriisidest õppida, kuigi praegune olukord on uus ja sarnane kogemus sisuliselt puudub.

Kevad on käes ja nüüd tuleb kündma, külvama ja istutama hakata, et sügisel oleks saaki korjata. Põllud ei saa jääda harimata ja loomad hooldamata. Selleks on vaja, et jätkuks nii erialaoskustega spetsialiste kui ka lihtsama töö tegijaid, kes tahavad ja suudavad seda tööd teha. Kriitilise tähtsusega on põllumajanduses ennekõike oskustöölised, kes oskavad moodsa tehnika ja loomadega ümber käia. Põllumeestel pole valikut, viirusest hoolimata tuleb ka sellel kevadel minna põllule, et külvata seeme, toota toitu inimestele ja sööta loomadele.

Põllumajanduses ja toidutootmises töötab paraku juba aastaid üsna palju välismaalt pärit töötajaid, sest omamaiseid töötajaid napib. Töötajaid tuleb Eestisse nii lähematest kui kaugematest riikidest. Palju tööd teevad ära Ukrainast pärit inimesed. Kolmandatest riikidest pärit töötajad saavad siia jääda aga vaid tähtajaliselt ja selleks on vajalik tööluba. Viiruse levik on pannud kinni nii riigipiirid kui peatanud lubade menetluse, mis on viinud põllumajandustootmise jätkamise paljudes ettevõtetes kriitilisse punkti.

Loodus ei oota viiruse taandumist ja piiride avamist, kevad tuleb ikka omal ajal ja tööd peavad saama tehtud õigel ajal, vastasel korral pole põhjust saaki oodata. See ongi toidutootmise kõige suurem eripära, mis eristab taime- ja loomakasvatust IT-firma või saapavabriku tööst.

„Kindlustunde suudame tagada vaid siis, kui toiduainetega isevarustatuse tase ja sellest lähtuv toidujulgeolek ei ole vaid sõnapaar, mida sobilikul hetkel kasutada, vaid sellega kaasnevad ikka ka reaalsed tegevused nende tagamiseks,“ rõhutas aiandustootjast aasta põllumees Raivo Külasepp.