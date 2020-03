Põllumajanduse tippjuht lahkub Väätsa Agro juhi kohalt

Lenno Link. FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Väätsa Agro juhatuse liige ja tegevjuht Lenno Link, mis muutub teie töös?

Mulle tulevad juurde kõik Marguse tööülesanded. Töötame Väätsa Agro ASis koos Margusega aastast 2012, ajast, mil TDFE Väätsa ostis. Meil oli koos töötades jaotatud, et mina, agronoomiharidusega, tegelesin ettevõttes rohkem taimekasvatusega ja veterinaariaharidusega Margus loomakasvatusega.

Margus on vastutustundlik inimene, ta muretses ka selle pärast, kuidas meil siin töö edasi läheb. Ta ei lahku vaenus ega vihas.

Juhatuse liikmena töötas Marguse suurte arendusprojektidega ja suhtles meediaga. Igapäevane ettevõtte majandamine oli rohkem minu õlul. Kuid suuresti käis töö meil käsikäes, arutasime kõik koos läbi. Margus on väga laia silmaringi ja suure töövõimega. Nendest aruteludest hakkan kõige rohkem puudust tundma. Edaspidi lasub kogu vastutus minu õlgadel ja seetõttu tuleb rohkem tööd teha, et õigeid otsuseid vastu võtta.

Millised kokkulepped on teiega sõlmitud edasiseks, sest teadaolevalt alustab Margus Muld ­­­ 1. aprillist tööd Austria investorite omanduses olevas Vaklak OÜs?

Trigon Dairy Farming Estonia juhtkonnas oleme kokku leppinud, et teiseks juhatuse liikmeks Väätsa Agros saab praegune kontserni finantsjuht Rando Tomingas. Ta on mulle toeks pankadega suhtlemisel ja läbirääkimistel, ka minu asendaja puhkuse ajal või kui haiguse tõttu töölt eemal peaksin viibima.

Millal saite teada Margus Mulla plaanist ettevõttest lahkuda?

Siis kui ta selle otsuse tegi, eelmise aasta detsembris. Margus on vastutustundlik inimene, ta muretses ka selle pärast, kuidas meil siin töö edasi läheb. Ta ei lahku vaenus ega vihas. Seda näitab kasvõi seegi, et pärast puhkust tuleb Margus veel kolmeks nädalaks tööle TDFEsse, et asjad saaksid kõik kenasti üle antud.

Margusega oli ülihea koos töötada, tal on ka mõnus huumorisoon. Tema professionaalsus loomakasvatushoonete arendamisel ja inimeste juhtimisel on täielik Eesti tipp. Ta on õigusega saanud põllu­majanduse tippjuhi ja aasta põllumehe tiitlid.

Miks Margus Muld otsustas Trigon Dairy Farmingust lahkuda?

Arvan, et pärast Kärla põllumajandusühistu müüki eelmise aasta lõpus vähenes ta töökoormus. Olgem ausad, ka OÜ Kaiu LT 1100 loomakohaga on välja arendatud ja suur töö on tehtud ka Väätsa Agros, kus nüüd juba 3300 loomakohta. Täitsa mõistan, et ülesanne kolm korda suuremas ettevõttes Vaklak on põnevam. Margus ju veel noor mees, jõuab teha küll ja küll.

Marguse lahkumine tegi muidugi kurvaks, sest oleme 20 aastat eri põllumajandus­ettevõtetes koos töötanud.