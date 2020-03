Põllumajanduse ja maaelu toetuseks töötatakse välja abipakett

Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm rõhutas, et põllumajandusele ja maaelule on vaja abi anda kiiremas korras.

„Vaja on tagada maal ettevõtluskindlus ja jätkusuutlikkus,“ rõhutas Tamm. „Vahendeid on vaja ettevõtete pankrottide vältimiseks ja töötajatele sissetuleku tagamiseks.“

Tamm selgitas, et valitsuse kavandatud abipaketi kaudu saavad maaettevõtted pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse poole kuni 50-miljonise käenduse, kuni 100-miljonise käibelaenu või kuni 50-miljonise maakapitali saamiseks. Kuid samas on vaja tuua selgus, miks on arvestatud just sellise rahasummaga.