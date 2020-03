Talunikud: välismaa põllutöölised tuleb ka eriolukorra ajal Eestisse lubada

„Loodame, et põllumehed leiavad töötukassa abiga tööjõu nappusele osalist leevendust, kuid kõikide välistöötajate kiiret asendamist kohaliku tööjõuga me lähiajal realistlikuks ei pea,“ tõdes Sõrmus. „Põllumehed mõistagi sooviksid, et Eestist oleks võimalik leida piisavalt palju kohalikke töötajaid, kes sooviksid põllul või laudas töötada.“

Põllumajandus- ja toidusektor vajab välistööjõu kriisi leevendamiseks kiireid otsuseid, et kindlustada riigi toidujulgeolekut ning ühe olulisima majandussektori toimimist ka COVID-19 pandeemia oludes. Koda ja taluliit on veendunud, et valitsusele pakutud lahendused on teostatavad.