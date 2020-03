Taluliit: suletud restoranid ja tühistatud laadad on viinud talutootmise kriisi

Koroonaviiruse levik ja sellest põhjustatud majanduskriis on hakanud tugevalt pärssima Eesti talutootmist. Eriti raskesse olukorda on sattunud väikesed toidutöötlejad, kes sõltuvad suuresti restoranide tellimustest. Talunike probleemi lahendamiseks on Eestimaa Talupidajate Keskliit teinud pöördumise Maaeluministeeriumile

Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats. FOTO: Erakogu

„Väiketöötlejad sõltuvad suuresti restoranide tellimustest. Olukorras, kus restoranid on inimtühjad või lausa suletud, on väiketöötlejad sattunud tõsistesse raskustesse. Pealegi on teadmata ajaks tühistatud kõik laadad,“ selgitab Taluliidu tegevjuht Kerli Ats. Ta lisab, et saabunud on ka esimesed teadaanded juhtudest, kui talutootjate koostööpartnerid on pikendanud ühepoolselt maksetähtaega juba tarnitud kaubale. Ka suured kaubandusketid ja toidupoed on oluliselt vähendanud väiketöötlejate (talutoodete tootjate) toodangu tellimusi umbes 30% ja see tendents süveneb.

Kuigi mitu väiketöötlejat on oma tegevust mitmekesistanud agroturismiga, siis praeguses olukorras on raskendatud ka turismiteenuse pakkumine. Sellises eskaleeruvas olukorras ei suuda väiketöötlejad maksta palka töötajatele ega tasuda pangalaene ja liisinguid. Halvemal juhul peavad väiketöötlejad lõpetama oma tegevuse pankrotiga. „Olukorras, kus talutoidu tootjate müük on drastiliselt kukkunud, on see selge oht väiketöötlejate jätkusuutlikkusele ja see ohustab ka maapiirkondade elujõulisust,“ selgitab Kerli Ats.

„Me loodame, et valitsus leiab võimalusi, kuidas väiketöötlejaid kiiresti aidata – käendus, intressivaba käibelaen, PRIA toetuste varasem väljamakse, aga ka tööjõumaksude ajutine alandamine,“ selgitab Ats talupidajate ootusi. Muidugi saame meie kõik tarbijatena panustada olukorra leevendamisse, ostes Eesti toitu ja toetades nii toidutootmist Eesti taludes.