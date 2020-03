Piimatoodete kättesaadavus sõltub välistööjõust

"Meie mahud sõltuvad tooraine mahust, mida me ostame. Täna farmerid toodavad veel samas koguses piima ja ka meie toodangu kogused on samasugused. Farmeritel on väga suureks probleemiks võõrtööjõu, eelkõige Ukraina tööjõu kättesaadavus. On farme, kus lüpsjad või laudatöötajad on juba sajaprotsendiliselt ukrainlased," selgitas E-Piima juht Jaanus Murakas ERR-ile.

"Kui nemad ikkagi suudavad piimatootmist samamoodi jätkata ja see kriis neid ei löö, siis meie piima tuleb sama mahuga ja siis kindlasti kogu oma toote, mis on Eesti turule mõeldud, me suudame ära teha ja seda kindlasti ka Eestisse pakkuda," lisas ta.

Farmerid ise pelgavad piimahinna langust. Harjumaal Keila linna lähedal asuva ASi Metsaküla Piim juhataja Jaan Metsamaa tõdes eelmisel nädalal Maa Elule antud kommentaaris, et töötajate haigestumisest tähtsam, et piimatööstusega midagi ei juhtuks.

„Et piimal oleks laudast koht, kuhu minna. Meil on robotlüps ja saame lüpsil inimesi kergemini asendada. Kui inimene numbreid tunneb, leiab lehma ikka üles ja mõni spetsialist ikka terveks jääb, kes lehmad ära lüpsab,” kinnitas ta.

Nii ongi eluliselt tähtsam, et piim töödeldud saaks. „Meie piim läheb Teresse ja sealt EPIKO kaudu töötlemiseks piimatööstustesse Eestis, Lätis ja Leedus. See võib praeguses kriisis olla meie eelis, et ühistulise koostööga on risk eri tööstustega paremini maandatud,” arutles ta.

Kuid piimahinna langusest ei pruugi see siiski päästa. „Kindlasti hakkab praegune majandusolukord maailmas mõjutama piimahinda. Eestist läheb väga palju piima toorpiimana Leetu. Sealt edasi Itaaliasse, kuid Itaalias toimuv võib hakata mõjutama ostusid ja piimahinna langusest ei pääse me keegi,” nentis ta.