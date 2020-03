Steriliseerimine ei muuda head hiirekütti loruks

Inimeste hulgas levib veidraid uskumusi, näiteks arvatakse, et steriliseeritud/kastreeritud kass ei püüa enam hiiri, vahendab Pealinn. Loomaarst Tiia Toomet kommenteeris, et tegelikult ei riku operatsioon hiirekütti. Hea hiirepüüdja on ta edasi. Operatsioon muudab kassi kodusemaks ja seeläbi meeldivamaks lemmikloomaks.