Saare lukku pannud Kihnu kaitseb oma eakaid

„Muretsevad vanemad inimesed ja meie omakorda vanemaealiste pärast, see oleks tõesti katastroofiline olukord, kui paljud korraga haigestuks ja kiiret hospitaliseerimist mandrile vajaks olukorras, kus see võib kesta tunde,” rääkis Mätas. „Saarerahvas püsib üldjuhul seaduskuulekalt kodudes, meil on kõigil vanemaid sugulasi ja sõpru, muretseme eelkõige nende pärast, mistõttu omavahelit suhtlemist on vähe, vaid telefonitsi ja noorematel arvuti teel.”

Seni pole viirus tavakihnlase elus suuri muutusi toonud. „Oma kodumajapidamises on ju kõigil tegevust kuhjaga, lisaks võimalus soodsa ilmaga tegeleda kalapüügiga, varuda küttepuid või kasvõi niisama mere ääres merelindude saabumist jälgida,” jutustas Mätas. „Suurim muutus on vast liikumine poes, kus tuleks nakkusohtu vältida.”

Kihnlastel on kõigil keldrid, kus suvel varutud toit talve üleelamiseks, lisaks on meri ümber, mis võimaldab kalapüüki ja mandrilt tuuakse kaupa.

„Kõik see tekitaski olukorra, mida oleme ette näinud, et kui midagi peaks maailmas viltu minema või mõni suurem kriis algama, hakatakse nendesse turvalistesse paikadess ehk „maale vanaema juurde” põgenema, mistõttu meie vallavanem Ingvar Saare ettepanekul suleti vabariigi valitsuse otsusega ligipääs saartele, mis oli igati õige ja põhjendatud meede alaliste elanike kaitseks,” selgitas Mätas.

Vaadates ette algavale turismihooajale, oli Mätas murelik. „Mõju turismile on tõenäoliselt laastav,” kartis ta. „Kõik oleneb, millal viirus taganeb ja tavapärane elu taas alata saab. Kui 1. maist, siis saab veel ehk ühtteist päästa, kui mitte, on asi ikka väga halb. Suur hulk välismaalasi on praeguseks juba oma reisid tühistanud.”