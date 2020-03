RMK palub ka looduses vältida rahvarohkeid matkaradu

„Riigimetsa matkarajad on viimastel päevadel osutunud looduses liikujate seas väga populaarseks," ütles RMK külastuskorralduse osakonna juhataja Marge Rammo.

"Kahtlemata on looduses liikumine väga hea võimalus hoida värskes õhus tervist ja tugevdada immuunsüsteemi. Küll aga tasub koroonaviiruse leviku tõkestamiseks meeles pidada, et radadel liikudes tuleb hoida distantsi teiste inimestega ning järgida kohapealseid suunaviitasid, et vähendada vastutulevate inimeste hulka."